Amazon viene a México a competir con Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de diciembre (AlmomentoMX).-Amazon anunció que su servicio de streaming de contenidos Prime Video llegaría a 200 nuevos países y territorios, incluido México, con un precio de introducción de 2.99 dólares (aproximadamente 61 pesos) mensuales durante el primer semestre de suscripción al servicio.

Posteriormente, el servicio tendrá un costo mensual de 5.99 dólares (alrededor de 122.7 pesos); en comparación, los precios de Netflix van de los 99 a los 159 pesos por mes.

Las series, películas y programas de Prime Video podrán verse en computadoras, dispositivos móviles y pantallas, con opción de descargar contenido para verlo offline.

Con la expansión de su servicio, Amazon competiría directamente contra Netflix, que desde el pasado enero opera en poco más de 190 países; aunque por el momento, ninguno opera en China.

Al igual que la firma dirigida por Reed Hastings, Amazon Prime Video también tiene contenidos originales populares y premiados, como The Grand Tour de Jeremy Clarkson y las series Transparent y Mozart in the Jungle, que protagoniza el mexicano Gael García.

