Ahora investigan a Sandoval

Quienes han visto o escuchado al gobernador, de Nayarit, Roberto Sandoval, han observado que su rostro refleja preocupación, se le nota nervioso y, no es para menos, el mandatario estatal nayarita es investigado aquí y en los Estados Unidos luego de la detención de su fiscal Edgar Veytia.

La detención de Veytia en suelo americano acusado de encabezar una banda de traficantes de drogas, revive aquella vieja sospecha de que en México grupos delincuenciales patrocinan, algunas campañas, de aspirantes a puestos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno.

“No sabía nada” ha dicho en repetidas ocasiones el gobernador Sandoval, lo mismo dijo hace poco el presidente Santos de Colombia, después de que le comprobaron que hubo dinero del narco en su campaña hacia la presidencia de aquel país.

Sandoval, está bajo sospecha de que los narcos le entraron a su campaña y no les extrañe que pronto se sume a la lista de ex –gobernadores que son buscados por las autoridades para que comparezcan ante un juez. El mismo Veytia lo puede hundir, lo mismo puede suceder con Jaime Rodríguez “El Bronco”, que después de que se reveló su relación con el ex –fiscal, ahora anda muy manso.

Esto apenas empieza, por lo pronto a Veytia le negaron la libertad bajo fianza y tendrá que seguir interpretando sus mejores melodías ante la corte de San Diego y, eso es, lo que a Sandoval y al Bronco o más bien manso, debe de preocupar, ¿no lo cree usted?

El gobierno de Enrique Peña Nieto que nos ha colocado en los primeros lugares mundiales de lo negativo y en los últimos de lo positivo, suma un nuevo hecho histórico, la deuda pública que rebasa los 9 billones de pesos, es decir dos veces el presupuesto del gobierno federal. El gobierno de Peña Nieto se ha endeudado hasta la coronilla, más de 800 mil millones anuales, o 13 puntos del PIB, algo no visto desde la época de José López Portillo, que con el pretexto de administrar la riqueza jaló lana de donde pudo, con las consecuencias que todos conocemos. Quiere pasar a la historia el chamaco…Este lunes empiezan las campañas políticas en tres estados del país en donde habrá cambio de gobernador y no se esperan jornadas tranquilas, en cada uno de los frentes existe un War Room, (Cuarto de Guerra) dispuesto a lanzar lodo contra todo lo que se encuentren, sobre todo en el Estado de México que antes del inicio de dichas campañas, algunos candidatos ya sintieron las caricias de sus adversarios. Alfredito del Mazo el del PRI dice que el realizará una campaña de propuestas y tiene razón, otros priístas distinguidos se encargarán de lanzar lodo sobre sus oponentes…Usted ya recibió en su domicilio una fotomulta, yo sí, pero resulta que en ningún momento se demuestra la infracción, porque se advierte que el auto se paró en una zona de cruce peatonal, pero el vehículo está en marcha junto con otros. Ni modo, es el negocio de Mancerita…Si usted vive por los rumbos de Satélite tenga mucho cuidado la policía tiene vía libre para atracar y hasta dicen es para las campañas políticas, así de cínicos. Del secuestro ni se diga, está a todo lo que da en esa zona del Estado de México.

