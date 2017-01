Advierten ANTAD que cerrarán si hay nuevo gasolinazo en febrero

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de enero (AlmomentoMX).- Para evitar ataques o nuevos saqueos, las tiendas departamentales y de autoservicio advirtieron que mantendrán cerradas sus puertas si el próximo mes de febrero se aplica un nuevo aumento a los precios de las gasolinas.

En conferencia de prensa, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), confió en que el gobierno evite una nueva alza en los combustibles y de esa manera sus agremiados no tengan que interrumpir sus actividades.

“Esperemos no ver ese nuevo gasolinazo en febrero, esperemos que hagan bien los números y no se vuelva a dar otro gasolinazo. Si no seguramente nuestros asociados van a tener que evaluar si abren sus tiendas, dado que al darse el efecto de ir a saquear tiendas, entonces antes de que las saqueen, mejor las cerramos”, indicó.

Y es que, señaló el empresario, durante los primeros días de 2017 fueron saqueados 681 establecimientos de la Antad en 17 estados; 59.6 por ciento de esos delitos se concentraron en el Estado de México y Veracruz.

La Antad engloba a 104 establecimientos, de los cuales 33 son de autoservicio, 16 departamentales y 55 especializados; en conjunto, todos ellos representan a 48 mil 550 establecimientos con más de 26 millones de metros cuadrados de piso de venta.

