Acusaciones sobre Rusia, intento de ocultar errores de Hillary: Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero (AlMomentoMX).- El presidente Donald Trump aseguró que la información sobre su “conexión” con Rusia, que vinculan a asesores de su campaña electoral con agentes de ese país, es “un sinsentido” y solo es para cubrir errores de su rival, la demócrata Hillary Clinton.

“Este sinsentido de la conexión rusa es simplemente un intento de encubrir los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, el presidente afirmó que “los falsos medios de comunicación se vuelven locos con sus teorías de la conspiración y odio ciego”, al mencionar específicamente a las cadenas CNN y MSNBC.

De acuerdo con varios medios de comunicación, entre ellos The New York Times y The Washington Post, asesores de la campaña presidencial de Trump y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron “reiterados contactos” con agentes de la inteligencia rusa previo a las elecciones en Estados Unidos.

Ayer, el diario neoyorquino citó a cuatro funcionarios y exfuncionarios bajo condición de anonimato que revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los agentes de la inteligencia rusa.

Aunque las llamadas fueron frecuentes y en ocasiones también involucraron a funcionarios del Kremlin, las fuentes citadas por The New York Times no hallaron pruebas de que esos contactos derivaran en los ataques cibernéticos a la campaña de Clinton y al Partido Demócrata, de los que la inteligencia de Estados Unidos culpa a Rusia.

En otro tuit, Trump denunció que “la comunidad de inteligencia” de Estados Unidos está dando “ilegalmente” información a los “fallidos” The New York Times y The Washington Post.

Esta nueva polémica sobre la supuesta conexión del equipo de Trump con Rusia llega en medio del escándalo por la dimisión de Michael Flynn como principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca tras solo 24 días en el cargo.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió que agentes de la inteligencia rusa mantuvieran contactos con asesores de Trump y otros de sus colaboradores más próximos.

El vocero ruso calificó de “propaganda” las informaciones del New York Times, que afirman que el equipo de campaña de Trump tuvo contactos repetidos con altos responsables de los servicios secretos rusos antes de la elección presidencial.

“No crean las informaciones de la prensa, es muy difícil en este momento diferenciarlas de la propaganda y de las falsas noticias”, declaró el portavoz del Kremlin.

Peskov, que ha precisado que las fuentes citadas por el rotativo estadunidense eran anónimas, consideró que “quizás ha llegado el momento de que alguien hable de todo esto a cara descubierta”.

