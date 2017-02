CIUDAD DE MÉXICO, 14 de febrero de 2017 (AlmomentoMx) .- El senador Manuel Cárdenas Fonseca propuso reformar algunos artículos de la Constitución, con el fin de reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos y disminuir de 500 a 400 a los diputados y, en el caso del Senado, de 128 a 96 senadores.

Con dichas medidas se pretenden eficientar los recursos públicos, y dar cuenta de los recursos con los que cuentan los Partidos.

Asimismo, Cárdenas Fonseca propuso repartir de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, cuando sea el caso, los tiempos oficiales de radio y televisión asignados.

Finalmente, el legislador también planteó modificar la fórmula de repartición de la bolsa de financiamiento público, para pasarla de 30 por ciento igualitaria y 70 por ciento en proporción a la votación obtenida en la elección inmediata anterior (que existe actualmente) a 50 por ciento igualitaria y 50 por ciento de acuerdo al porcentaje de votación obtenida, con la finalidad de avanzar en la equidad de las contiendas electorales.

